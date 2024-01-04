Літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних військ збройних сил РФ, зазначили в ГУР.

У ніч на 4 січня 2024 року тактичний бомбардувальник Су-34 в Росії згорів на аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України й показало відео з місця надзвичайної події. Зазначається, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних військ російської армії.

"Причини займання літака уточнюються", - заявили в розвідці.

Важливі новини про втрати ворога на 4 січня 2024 року - це варто знати

Про те, що в РФ згорів Су-34, повідомили ЗМІ, зазначивши, що спецоперацію на території країни організувало Головне управління розвідки України. "Шагол" - військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінськ. Там базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Раніше протягом трьох днів ЗСУ збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами-бомбардувальниками ВПС РФ. Це єдиний тип літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни. Військово-повітряні сили РФ "майже напевно прагнуть мінімізувати подальші втрати цих дорогих і складних літаків".

Експерти зазначають, що знищення чотирьох російських бомбардувальників Су-34 та ще одного багатофункціонального винищувача Су-30 РФ - болючі втрати і шок для росіян.

За минулий рік російські військові отримали 24 бойові літаки та чотири навчально-бойові. Якщо деталізувати за типами, то картина загалом за 2023 рік виглядатиме так: шість літаків Су-34М; 10 літаків Су-35С; чотири Су-57; чотири Су-30СМ; чотири навчально-бойові Як-130.

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