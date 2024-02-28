У судах порівняно небагато справ проти загарбників, бо треба докази, а не емоції, підкреслили в Офісі генпрокурора.

Продовжується повномасштабна війна в Україні проти росіян, і з моменту відкритого вторгнення РФ на нашу землю зафіксовано майже 123 тисячі злочинів з боку окупантів.

Про це сказав очільник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в українських судах вже винесено 80 вироків за цей час, і на розгляді судів перебуває майже 400 обвинувальних актів.

На запитання, чому так мало справ і вироків, Бєлоусов відповів, що розслідування таких справ потребує багато роботи зі збирання доказів. "Для нас важливо стримати всю лють, яка вирує в нас у серці, і керуватися розумом і збирати докази. Ми розуміємо, що це категорія проваджень, яка під дуже прискіпливою увагою, як міжнародних партнерів, так і росіян. Безумовно, коли частина території окупована, коли злочини вчиняють люди в масках, без знаків розрізнення, то розслідувати їх набагато складніше. В полі нашої уваги десятки тисяч росіян, яких ми підозрюємо в можливій причетності до злочинів, але ми збираємо докази", - наголосив він.

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Бєлоусов розповів, що наразі є окрема база, в якій сотні тисяч - понад 90% всіх російських солдатів і офіцерів, які зайшли на нашу територію. При цьому додав, що сам факт перебування на нашій території не є воєнним злочином. "Воєнним злочином - є вбивства, сексуальне насильство, обстріл цивільних об’єктів, депортація наших дітей. Вже 518 людей отримали підозри", - повідомив він. При цьому визнає, що якщо людина, яка має вирок в українському суді, обміняна, то мало надії на те, що в Росії вона понесе покарання.

"Але ми не обмінюємо тих людей, які вчинили тяжкі воєнні злочини. Якщо людина вчинила вбивство, катування, сексуальне насильство щодо наших людей, то вони будуть відбувати покарання тут. Якщо йдеться про майнові злочини - десь вкрав росіянин унітаз чи якісь речі, які вони тягнуть з України, то такі ідуть на обмін", - розповів чиновник.

Він нагадав, що в російському полоні перебуває певна кількість наших хлопців і дівчат, яких треба забрати додому і єдиним механізмом є обмін на тих, кого тримаємо ми. При цьому додав, що Офіс генерального прокурора має останнє слово щодо того кого ми віддаємо і, якщо є докази причетності до тяжкого злочину, то не погоджується на цей обмін. "Але всі пам’ятають такого персонажа, як Медведчук (кум російського диктатора Віктор Медведчук, - Ред.) - за нього міняли майже кількасот наших бійців. Тут треба йти на певний компроміс", - додав Бєлоусов.

За його словами, немає гарантії, що всі 100% злочинів будуть розкриті, але прокуратура робить все можливе, щоб не втратити доказів. "Досвід Другої світової війни показує, що нацистів, які вже старенькі, ловлять до наших часів", - зазначив він.

Свіжі новини України про війну - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні продовжують знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних окупаційними силами РФ на території України.

У доповіді у вересні 2023 року йшлося про незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї, атаки, що завдають шкоди цивільному населенню, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство, а також напади на енергетичну інфраструктуру.

Комісія задокументувала напади із застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади, які призвели до жертв серед мирних людей, пошкодження чи знищення ключових об'єктів, а також перебоїв у наданні основних послуг та продуктів.

Розслідування Комісії в Херсоні та Запоріжжі свідчать про широке і систематичне застосування тортур окупантами проти людей, звинувачених у тому, що вони є інформаторами ЗСУ. У деяких випадках катування були такими жорстокими, що призводили до смерті.

Також Комісія виявила, що у Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідній кімнаті, тому вони були вимушені слухати, як відбувається насильство.

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