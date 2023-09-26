Вони розповіли про катування та згвалтування українців.

Експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що продовжують знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних збройними силами РФ на території України.

У останній доповіді йдеться про незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї, атаки, що завдають шкоди цивільному населенню, катування, сексуальне та ґендерно зумовлене насильство, а також напади на енергетичну інфраструктуру.

Комісія задокументувала напади із застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади, які призвели до жертв серед мирних людей, пошкодження або знищення ключових об'єктів, а також перебоїв у наданні основних послуг та продуктів.

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Розслідування Комісії в Херсоні та Запоріжжі свідчать про широке і систематичне застосування тортур окупантами проти людей, звинувачених у тому, що вони є інформаторами ЗСУ. У деяких випадках катування були такими жорстокими, що призводили до смерті.

"Кожного разу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам'ятаю, мене били електричним струмом. [...] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність", - розповів один з постраждалих.

Також Комісія виявила, що у Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідній кімнаті, тому вони були вимушені слухати, як відбувається насильство.

Крім того, експерти ООН продовжують розслідувати причини прориву дамби в Новій Каховці та його вплив на цивільне населення, а також вивезення неповнолітних українців в РФ.

У доповіді зазначається, що висловлювання, які лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Також члени комісії закликали до швидкого розслідування Україною декількох випадків порушень, скоєних її збройними силами.

Комісія ООН з розслідування злочинів Росії: що відомо

Нагадаємо, Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування злочинів РФ створили 31 березня 2022 року.

Вони заявляли, що російські загарбники вчиняють "невибіркові та непропорційні" напади, тортури та вбивства мирних українців поза бойовими діями.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Китай в ООН проголосував проти продовження роботи цієї комісії.

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