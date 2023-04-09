Внаслідок атаки РФ пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент.

Міська влада Запорізької області уточнила масштаби руйнувань від жахливого удару РФ, який окупанти завдали 9 квітня.

За словами секретар Запорізької міськради Анатоля Куртєва, в області пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері.

Наразі представники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники й волонтери розбирають завали, "закривають" вікна, вивозять будівельне сміття.

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"Службам доручено тимчасово накрити пошкоджені покрівлі плівкою, адже у найближчі дні очікуються дощі. За сприятливої погоди розпочнеться ремонт дахів", - уточнив Куртєв.

В ніч на 9 квітня окупанти вдарили по Запоріжжю - скільки жертв

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 квітня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Спочатку повідомлялося про двох загиблих - в результаті ворожої атаки загинула 11-річна дівчинка та її батько. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям "швидкої".

Пізніше в ОВА уточнили, що загалом минулої доби росіяни вбили під час обстрілу Запорізької області 3 українців, ще п'ятеро - поранені.

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