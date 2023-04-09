За даними ОВА, через ворожі обстріли загинули троє людей, ще п'ятеро - поранені.

Кількість загиблих внаслідок нічного удару військ РФ по Запорізькій області збільшилася до трьох осіб. Раніше повідомлялося, що внаслідок чергового теракту окупантів під завалами загинули 11-річна дівчинка та її батько.

Деталі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

"Терористичні війська РФ забрали три невинні життя жителів області, ще п'ять - дістали поранення в наслідок ворожих атак. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

За словами Малашка, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: ворог здійснив один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак безпілотників та 46 артобстрілів.

"За добу зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд, але з часом все це можна відновити та відбудувати. Головне у цій війні - вберегти життя українців", - уточнив голова ОВА.

Росіяни завдали жахливого удару по Запорізькій області

Нагадаємо, що зранку 9 квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти під час обстрілу приватного сектора міста вбили 11-річну дівчинку: "Підлі тварини", - наголосив керівник ОП.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що під час обстрілу росіян також загинув її 50-річний батько. З-під завалів вдалося врятувати маму дівчинки - її життя рятують медики. Від атаки РФ у родині не постраждала лише старша донька, вона на той час перебувала в гостях.

Загалом минулої доби, 8 квітня, противник завдав чотири ракетних та 40 авіаційних ударів по Україні, а також здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: