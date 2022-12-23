Також ворожі ракети пошкодили два заклади освіти.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області пошкоджено 12 багатоквартирних та три приватні будинки.

Про це повідомляє Краматорська міськрада із посиланням на мера міста Олександра Гончаренка.

"Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська – окупанти вдарили двома ракетами по місту. Пошкоджено два заклади освіти, 12 багатоквартирних та три приватні будинки", - зазначив він.

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За словами Гончаренка, ніхто не постраждав.

Ракетні удари по Краматорську

Вороги вже не раз обстрілювали населені пункти Донецької області, зокрема, Краматорськ, внаслідок чого там багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Сьогодні вдень окупанти завдали ракетного удару по Краматорську.

Згодом стало відомо, що ворог вдарив по місту з С-300. Ніхто не постраждав. Удару було завдано по цивільному об'єкту.

На початку грудня Павло Кириленко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області загарбники вбили 1 тис. 251 мирного жителя, а ще 2 тис. 715 цивільних поранені. З регіону було оголошено евакуацію.

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