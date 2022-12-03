Наслідки ворожого ракетного удару уточнюються, зазначили в Краматорській міськраді.

Окупанти вдарили 4 ракетами по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

За попередніми відомостями, ніхто не постраждав, про це повідомила Краматорська міська рада. "4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наслідки ракетного удару уточнюються.

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Ситуація в Краматорську під час війни з Росією - що варто знати

У Донецькій області йдуть запеклі бої. Супротивники вже не раз обстрілювали мирний Краматорськ.

Зокрема, 19 листопада стало відомо, що вороги відкрили вогонь по приватному сектору Краматорська, було пошкоджено 14 будинків.