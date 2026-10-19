Вночі було два удари РФ балістикою, але партнери сповістили лише про один, - Ігнат

Росія вдарила балістикою о 23-й годині, а потім повторно о 3-й.

Якщо є удари балістики о 23-й чи 24-й годині ночі, то не виключено, що ворог їх вночі повторить, і тому треба бути доволі пильними. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"А час підльоту балістичних ракет із прикордонних областей РФ вкрай невеликий – мова йде про лічені хвилини", - наголосив він.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил зазначив, що саме таку тактику Росія застосувала і цієї ночі, коли вдарила балістикою о 23-й годині, а потім повторно о 3-й.

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Ігнат повідомив, що цієї ночі, як і в попередні рази, інформація від партнерів перший раз не надійшла, а другий раз – уже була.

"Так відбулося і цієї ночі. У нас є і власні джерела, які повідомляють нам про виходи, є радіолокаційне поле, яке відстежується в межах можливого. Є інформація про те, що балістика вилітає, і повідомляли на ресурсах WhatsApp і Viber, що загроза балістики, і за хвилину вона з’явилася вже у небі", – сказав він.

Він додав, що тут питання лічених хвилин для того, щоб відреагувати і піти в укриття.

"Перший раз дійсно інформація з певних причин не надходила, з цим розбираються наші експерти разом із партнерами, бо це вже не вперше така ситуація відбувається, а о 3-й ночі інформація надійшла, але тут треба розуміти, що настільки мало часу, що навіть алгоритм задіяння гучномовців, сирен відстає від прильотів. На офіційних ресурсах було попередження від партнерів о 3 ночі, але тривога увімкнулася не так швидко, як би нам хотілося", - наголосив Ігнат.

Він нагадав, що є автоматизовані сервіси, зокрема, додаток "Повітряна тривога", де вже тепер з’являються повітряні цілі, попередження в телефонах автоматизовані.

Удари вночі 19 жовтня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних, крилатих ракет та БПЛА різних типів.

Повітряні сили повідомили, що ворог використав 269 ударних БПЛА різних типів. З них 59 були реактивними. Сили оборони збили та подавили 243 ворожих безпілотників. Крім того, українські захисники збили 4 крилаті ракети "Іскандер-К". Скільки таких ракет було запущено – в Повітряних силах не повідомляють. Також немає інформації і про збиття балістичних ракет окупантів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

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