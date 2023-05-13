У Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано.

Цієї ночі у небі над Києвом були збиті усі російські дрони іранського виробництва Shahed.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. "Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряноі тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він подякував силам протиповітряної оборони.

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"Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", - зазначив Попко.

Нічна атака на Київ

Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в більшості областей була оголошена повітряна тривога. Відомо, що в Київській області працювали системи ППО.

У Київській області російський безпілотник впав на житловий будинок.

На Хмельниччині російським окупантам вдалося вразити об'єкт критичної інфраструктури. Подробиці поки не розкриваються.

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