Перший ешелон створений за рахунок мобільних вогневих груп, на озброєнні другого ешелону - зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії.

Для захисту від російських атак протиповітряна оборона Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook. Зокрема, він детально розповів про два ешелони ППО столиці.

За його словами, перший ешелон створений за рахунок мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення повітряного противника на найбільш загрозливих напрямках.

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"На їхньому озброєнні знаходяться ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Avenger", ЗСАУ "Gepard 1А2", ЗСУ "Шилка", DM "Stinger", ПЗРК "Piorun", ПЗРК "Ігла-1", ПЗРК "Стріла-2", ПЗРК "Stinger", ПЗРК "Martlet", ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо", - зазначив Наєв.

Водночас другий ешелон створений за рахунок підрозділів Повітряних Сил ЗС України. На їхньому озброєнні - зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, "Бук-Ml", С-125, ЗРК "НАСАМС", ЗРК "IRIS-T", ЗРК "Crotale" тощо.

Наєв також зазначив, що майбутнє нарощування ефективності системи прикриття з повітря буде реалізовуватися як за рахунок отримання озброєння та військової техніки від країн-партнерів, так і від національних підприємств ОПК.

"Це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей", - зазначив він.

Атаки на столицю

Останнім часом почастішали атаки окупантів на Київ. Вони направляють на столицю і дрони, і ракети, але майже всі їх збиває українська ППО.

Зокрема, у ніч на 9 травня окупанти запустили по Києву близько 15 ракет Х-101, всі вони були збиті.

А в ніч на 8 травня Росія скерувала по Києву 35 "Шахедів", за словами мера Києва Віталія Кличка, це була наймасовіша атака з початку повномасштабного вторгення. Проте жоден з дронів не досяг своєї цілі, всі їх було збито.

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