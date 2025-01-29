Телеграм-канали публікують відео та фото з великою пожежею, ймовірно, зняті місцевими.

Сьогодні вночі ударні безпілотники атакували Кстовский нафтопереробний завод (НПЗ) в Нижньогородській області Росії.

Внаслідок атаки там виникла пожежа. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін підтвердив факт удару безпілотників на район міста Кстово, традиційно заявивши, що "на територію одного з підприємств Кстовської промзони" впали лише уламки збитого безпілотника.

Телеграм-канали публікують відео та фото з великою пожежею, ймовірно, зняті місцевими.

У Кстово знаходиться нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", а поряд з ним у промзоні - хімічні підприємства та теплоелектростанція. Це четвертий за обсягами виробництва НПЗ, який переробляє понад 15 млн тонн сирої нафти на рік.

У березні минулого року дрони вже атакували цей НПЗ.

Атаки дронів на російські НПЗ

Українські дрони час від часу атакують російські НПЗ, внаслідок яких ті виходять з ладу. Так, 27 січня розташований в Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Зазначається, що на заводі палало нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

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