Відбулося щонайменше десять влучних прильотів.

Сьогодні вночі українські дрони атакували нафтобазу у Тульській області Росії, яка забезпечує діяльність російської окупаційної армії. Про це повідомили УНІАН джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як повідомляють джерела, ураження нафтобази відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки дронами українського виробництва.

"Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня", - зазначається у повідомленні.

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Як наголосили співрозмовники УНІАН, за повідомленням влади Тульської області, сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону.

При цьому зазначається, що попри те, що російські ЗМІ розповідають про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

Удари по Росії

Нагадаємо, у ніч на 16 січня Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Там зберігалося пальне для забезпечення потреб російської загарбницької армії.

А в ніч на 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала ударів по низці об'єктів на території РФ. Зокрема, було уражено Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.), Саратовський нафтопереробний завод та Брянський хімічний завод.

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