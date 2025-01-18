Сьогодні вночі українські дрони атакували нафтобазу у Тульській області Росії, яка забезпечує діяльність російської окупаційної армії. Про це повідомили УНІАН джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Як повідомляють джерела, ураження нафтобази відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки дронами українського виробництва.
"Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня", - зазначається у повідомленні.
Як наголосили співрозмовники УНІАН, за повідомленням влади Тульської області, сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону.
При цьому зазначається, що попри те, що російські ЗМІ розповідають про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.
Удари по Росії
Нагадаємо, у ніч на 16 січня Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Там зберігалося пальне для забезпечення потреб російської загарбницької армії.
А в ніч на 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала ударів по низці об'єктів на території РФ. Зокрема, було уражено Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.), Саратовський нафтопереробний завод та Брянський хімічний завод.