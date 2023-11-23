Станом на ранок вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі.

Вночі під атакою росіян був інфраструктурний об'єкт у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

"Щодо ситуації у Криворізькому районі. Вночі рашисти спрямували ракету на об’єкт інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він, додавши, що станом на ранок вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі.

Своєю чергою голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначає, що вибух, який чули у місті вчора пізно ввечері, був внаслідок атаки окупантів по Україні ракетами, у тому числі по інфраструктурному об'єкту у Криворізькому районі.

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Він також попередив, що сьогодні о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі "№3" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Вілкул підкреслив, що виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Росіяни ігнорують закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору

Окупанти з перших днів агресії завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Зокрема протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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