Протягом доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

Протягом доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. В свою чергу, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

21 листопада, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, про зменшення кількості штурмових дій на Таврійському напрямку. Але вже на наступний день обстановка змінилась - окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, скидають КАБи з Су-35.

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