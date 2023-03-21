Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено.

Ввечері 21 березня в Одесі прогриміли вибухи. Російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря, повідомляє Одеська РВА.

Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20:40 локалізовано.

На момент вибухів у місті та області оголошували повітряну тривогу, йдеться на сайті alerts.in.ua.

Відео дня

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав громадян не перешкоджати роботі ППО. "Закликаю виконувати ті правила, які ви зобов’язані виконувати під час повітряної тривоги. Не заважаємо працювати ЗСУ. Усі повідомлення – лише з офіційних джерел. Звичайно, молимось у наші сили протиповітряної оборони", - заявив Братчук.

Голова ОП Андрій Єрмак теж закликав не ігнорувати тривогу.

Пабліки публікували відео з пожежою неподалік Одеси. Водночас місцеві мешканці повідомляли "Суспільному" про запах диму та гару в одному з районів Одеси.

Атака дронами 20 березня – останні новини

ППО "приземлили" ворожий безпілотник у Київській області під час повітряної тривоги ввечері 20 березня.

Останню масовану атаку БПЛА Росія здійснила 17 березня. Тоді в небі над Дніпропетровською областю збили три дрони, однак два поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Вже наступного дня, 18 березня, РФ спрямувала іранські БПЛА у напрямку Києва, їх вдалося знищити.

Вас також можуть зацікавити новини: