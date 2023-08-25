Удари завдавалися з двох боків різними ракетами.

Сьогодні вночі ворог двічі атакував Одещину ракетами різного типу.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, перша спроба була завдана майже опівночі.

"Окупанти із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустили дві ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів Одещини. Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно - знищили ракети над морем", - розповіли військові.

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Вже за кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував дві ракети типу "Калібр" в бік Одеси, але і тут сили протиповітряної оборони впорались на висшому рівні: обидві ракети знищено.

Водночас в ефірі телемарафону очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, говорячи про розташування окупантами ракетоносія в Азовському морі, зауважила, що це свідчить про те, що вони "вишукують нову тактику і нові напрямки". "Для того, щоб ракети обходили системи протиповітряної оборони", - додала вона.

На запитання, чи може це свідчити про те, що для ракетоносіїв росіян стає небезпечно у Чорному морі через українські водні дрони, Гуменюк зазначила, що це "однозначно для них небезпечно". "Вони вже давно це усвідомили. Але, скоріш за все, саме щодо ракетоносія – вони вишукували нову тактику тиску на Україну", - сказала речниця.

Вибухи в Одеській області

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 серпня на Одещині пролунали вибухи та було оголошено повітряну тривогу. Також її оголосили на Миколаївщині, а у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попросив населення залишатися в укриттях. Згодом стало відомо, що вибухи, які почули люди, - робота ППО.

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