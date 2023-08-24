Місцева влада закликала залишатися в укриттях до відбою.

У четвер, 24 серпня, в Одеській області пролунали вибухи. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві мешканці.

О 23:19 у області оголосили повітряну тривогу, також вона зараз лунає на Миколаївщині. У Повітряних силах Збройних сил України попереджали про активність російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях до відбою тривоги. "Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Оновлено о 23:45: Вибухи, які чули над Одесою, були роботою української протиповітряної оборони, повідмоляють у Повітряних силах.

Тим часом по всіх областях пролунали відбої тривоги.

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