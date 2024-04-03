У середу, 3 квітня, з'явилася інформація, що російські окупанти захопили Водяне. Імовірно, мова йде про село, розташоване у Донецькій області.
Супротивникам також вдалося просунутися в селі Іванівське (Донецька область), пишуть аналітики DeepState в Telegram. "Уточнюється лінія зіткнення біля Вербового", - зазначається у повідомленні.
Судячи з карти бойових дій, загарбникам вдалося захопити Водяне, розташоване у Донецькій області.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росіяни мають нові підтверджені просування на захід від Авдіївки, зокрема, в селі Водяне.
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Командир батальйону ударних дронів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади української армії Юрій Федоренко наприкінці березня говорив, що ворог зосередив ключові зусилля на атаках у напрямку міста Часів Яр (Донецька область).
1 квітня російські джерела стверджували, що окупанти нібито просунулися в бік цього населеного пункту і перебували на відстані приблизно кілометр від його східної околиці. Таку інформацію не підтвердив Інститут вивчення війни.