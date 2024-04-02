Американські аналітики повідомили, на якій відстані від Часового Яру, за підтвердженими відомостями, перебувають російські загарбники.

Повномасштабна війна в Україні триває, і російські джерела в понеділок, 1 квітня, стверджували, що частини 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ просунулися в бік міста Часів Яр Донецької області і нібито перебували на відстані 650 метрів - 1 км від його східної околиці.

Візуальних підтверджень такого ворожого просування немає, поділився американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому зведенні. За його відомостями, зібрано "дані тільки для підтвердження того, що російські війська перебувають приблизно за 1,5 кілометра від східної околиці Часового Яру в найбільш віддаленій точці їхнього підтвердженого наступу".

Відео дня

У центрі уваги Часів Яр - новини

Зранку 2 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби наші захисники на Бахмутському напрямку відбили 18 атак з боку росіян. У тому числі ворожі атаки відбито біля Часового Яру.

Наприкінці березня командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко говорив, що супротивники зосередили основні зусилля на атаках у напрямку цього міста.

На початку квітня військовий експерт Олексій Мельник сказав, що ворог навряд чи здатен перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту, але може спробувати здійснити прорив на якійсь ділянці.

Вас також можуть зацікавити новини: