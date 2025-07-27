Ірина Погоріла

У Волгоградській області запізнюються поїзди і не працює аеропорт.

У ніч на неділю дрони атакували Волгоградську область, унаслідок чого було порушено електропостачання залізниці. Масштаби атаки, а також завданих збитків наразі незрозумілі.

"Унаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі", - повідомив у Телеграм-каналі губернатор Андрій Бочаров.

За даними російського губернатора, даних про постраждалих нібито немає.

Відео дня

РосЗМІ повідомили, що у Волгоградській області запізнюються пасажирські поїзди "через атаку БпЛА". Також закрито аеропорт Волгограда.

При цьому, як написав телеграм-канал Exilenova+, у російському регіоні "триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які він використовує для військової логістики".

Примітно, що повітряну тривогу було оголошено також у кількох інших регіонах на заході та півдні РФ, попереджаючи про атаку українських безпілотників, згідно з повідомленнями російських чиновників у Telegram.

Атаки на РФ

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Учора в Ставрополі дрони вдарили по радіозаводу, що випускає апаратуру для авіації. Цей завод перебуває під міжнародними санкціями.

Радіозавод "Сигнал" розробляє і випускає радіоелектронну апаратуру спецпризначення, зокрема для авіації та радіоелектронної боротьби.

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