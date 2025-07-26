Цей завод перебуває під міжнародними санкціями.

У Ставрополі вночі дрони уразили радіозавод "Сигнал", який спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спецпризначення, зокрема для авіації та радіоелектронної боротьби.

Завод перебуває під міжнародними санкціями.

Російські телеграм-канали повідомляють, що щонайменше чотири БПЛА атакували Ставрополь з 5 ранку.

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Місцеві зазначили, що дрони летіли із боку Михайлівська. Жителі чули гул і бачили БПЛА на низькій висоті над ЖК "Біле місто". У Промисловому районі було чути вибухи.

Також прилетіло і по підприємству "Стілсофт" розробнику та виробнику комплексних систем безпеки, спецтехніки та космічних систем.

Через нальот дронів в аеропортах Владикавказу та Грозного ввели "Килими".

Удари по території РФ

Україна завдає ударів по підприємствах у РФ, які працюють на врєнну машину російського диктатора Володимира Путіна.

13 липня український президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових ударів по РФ.

А вчора ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що удари українських дронів не спрямовані на Москву, тому що основні напрямки ударів - це унікальні підприємства, які працюють на військову міць агресора.

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