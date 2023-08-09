На всю територію України потрібно значно більше систем протиповітряної оборони, аніж є наразі, зазначив очільник держави.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на отримання ще кількох пускових установок зенітно-ракетних комплексів Patriot і розповів про подальшу роботу задля закриття неба.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у середу, 9 серпня. "Сьогодні є хороша новина від Німеччини - саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцом (канцлер - Ред.). Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей від російського терору це потрібно. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості", - зазначив глава держави.

Він додав, що це врятує тисячі життів українців та наблизить нашу країну до створення повноцінного повітряного щита. "Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них. Завтра я продовжу цю роботу. Максимально стараюся, щоб дати більший захист неба", - заявив Зеленський.

Відео дня

Президент підкреслив, що на всю територію України потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. "Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі", - сказав Зеленський.

Нова допомога Україні від Німеччини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Німеччина передала Україні ще кілька пускових установок зенітно-ракетних комплексів Patriot. Так, Київ отримав дві ЗРК Patriot.

Засоби ППО було передано Україні в рамках нового пакету військової допомоги, до якого увійшли також, зокрема 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, п'ять машин прикордонної охорони та чотири розвідувальних дрони Vector.

Вас також можуть зацікавити новини: