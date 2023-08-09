Українську протиповітряну оборону посилила Німеччина.

Німецька сторона передала українській ще кілька пускових установок зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Київ отримав дві ЗРК Patriot, про йдеться у повідомленні уряду Німеччини. Засоби ППО передано Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

У нього також увійшли:

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шість тягачів 8x8 HX81 і п'ять напівпричепів;

десять гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

п'ять машин прикордонної охорони;

чотири розвідувальних дрони Vector;

дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6;

100 кулеметів MG5;

6 525 155-мм снарядів;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

1 163 біноклі;

20 тисяч захисних окулярів.

Крім того, німецька сторона надала 40 тисяч аптечок.

Військова допомога Україні від Німеччини - що треба знати

Берлін допомагає Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ. У середині квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Збройні сили України отримали ЗРК Patriot.

Перший заступник очільника Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що засоби ППО надали три держави - Німеччина, США та Нідерланди.

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