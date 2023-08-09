Німецька сторона передала українській ще кілька пускових установок зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Київ отримав дві ЗРК Patriot, про йдеться у повідомленні уряду Німеччини. Засоби ППО передано Україні у рамках нового пакету військової допомоги.
У нього також увійшли:
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- шість тягачів 8x8 HX81 і п'ять напівпричепів;
- десять гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
- п'ять машин прикордонної охорони;
- чотири розвідувальних дрони Vector;
- дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6;
- 100 кулеметів MG5;
- 6 525 155-мм снарядів;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 1 163 біноклі;
- 20 тисяч захисних окулярів.
Крім того, німецька сторона надала 40 тисяч аптечок.
Військова допомога Україні від Німеччини - що треба знати
Берлін допомагає Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ. У середині квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Збройні сили України отримали ЗРК Patriot.
Перший заступник очільника Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що засоби ППО надали три держави - Німеччина, США та Нідерланди.