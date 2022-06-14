На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання та веде розвідку безпілотниками.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ і намагався вести контрбатарейну боротьбу.
Також в районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.
"Противник веде розвідку на вказаному напрямку із застосуванням БПЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.
На Бессарабському напрямку, за даними Генштабу, ситуація істотних змін не зазнала.
"Сили оборони України вміло діють на полі бою і завдають ворогові значних втрат. Триває тотальний опір на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях", - зазначається у зведенні.
Ситуація в Миколаєві:
За станом на 13 червня російські війська обстрілювали околиці Миколаєва, у тому числі зі ствольної артилерії.
Станом на 14 червня питної води в місті немає. Через постійні обстріли відновити водопостачання в місті неможливо.