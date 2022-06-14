На цьому напрямку окупанти обстрілювали підрозділи українських військ і намагалися вести контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання та веде розвідку безпілотниками.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ і намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Також в районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

"Противник веде розвідку на вказаному напрямку із застосуванням БПЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

На Бессарабському напрямку, за даними Генштабу, ситуація істотних змін не зазнала.

"Сили оборони України вміло діють на полі бою і завдають ворогові значних втрат. Триває тотальний опір на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях", - зазначається у зведенні.

Ситуація в Миколаєві:

За станом на 13 червня російські війська обстрілювали околиці Миколаєва, у тому числі зі ствольної артилерії.

Станом на 14 червня питної води в місті немає. Через постійні обстріли відновити водопостачання в місті неможливо.

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