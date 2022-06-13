Російські війська обстрілюють прифронтові громади та околиці Миколаєва, в тому числі зі ствольної артилерії.

Ситуація із забезпеченням населення водою в Миколаєві не є катастрофічною.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У нас в крані є вода у всіх. Людина використовує питної води 3 літри на добу, а 30 літрів - на обслуговування. У нас в крані є ці 30 літрів для побутових потреб, але пити її не можна. Воду питну ми розвозимо, але це не така вже катастрофічна ситуація – вода в Миколаєві скрізь є. Питна вода теж забезпечена в кожному районі", - сказав очільник ОВА.

Що стосується ситуації на фронті, то, за словами Кіма, наразі ворог у наступ не йде, а обстрілює прифронтові громади та околиці Миколаєва, в тому числі зі ствольної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, російські війська з артилерії обстрілюють Миколаїв, перебувати у місті небезпечно.

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