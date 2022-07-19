Під обстріли потрапили Нікопольський та Криворізький райони - в обох випадках ніхто не постраждав.

Сьогодні ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів" та ствольної артилерії.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому", - розповів він.

Так, у Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку, а у Зеленодольській громаді обстріляла зі ствольної артилерії тракторну бригаду - там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка.

В обох випадках ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські окупанти поцілили ракетою в елеватор, зруйнувавши склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна.

Супротивники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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