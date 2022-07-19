Сьогодні ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів" та ствольної артилерії.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому", - розповів він.
Так, у Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку, а у Зеленодольській громаді обстріляла зі ствольної артилерії тракторну бригаду - там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка.
В обох випадках ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські окупанти поцілили ракетою в елеватор, зруйнувавши склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна.
Супротивники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.