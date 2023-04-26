У місті пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції.

Сьогодні вночі двома ракетами "С-300" ворог поцілив по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранено трьох правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції.

"Сьогодні вночі двома ракетами "С-300" ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранено трьох поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що російські війська завдали 19 ударів по житлових кварталах 12 населених пунктів Донеччини. Ворожі снаряди вдарили по містах Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, Новогродівка, смт Очеретине, Велика Новосілка, селах Шахтарське, Новоселівка Перша, Неліпівка, Карлівка.

"Окупанти били з авіації, артилерії, РСЗВ "Град", танків, мінометів. Інформації про постраждалих цивільних жителів не надходило. Внаслідок обстрілів пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, гараж, дитсадок, адмінбудівлю міської ради, котельню, кафе", - повідомляє поліція.

Також зазначається, що внаслідок ворожого авіаудару ракетою "Р-37" по Новогродівці пошкоджено чотири багатоповерхових будинки. З артилерії армія РФ обстріляла Костянтинівку, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гараж, а у Часовому Яру пошкоджено багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нові атаки ворога по Україні - новини Генштабу

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 квітня, українські воїни відбили 39 ворожих атак на трьох найгарячіших ділянках фронту.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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