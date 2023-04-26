Цілями окупантів вкотре стала житлова інфраструктура області, а також церкви.

В Херсонській області була важка ніч: ворог невпинно гатив по цьому українському регіону снарядами та важкою артилерією.

Про наслідки ворожої атаки розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він уточнив, що ворог за минулу добу реалізував 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

По центру області місту Херсон росіяни вдарили 11 разів, один українець отримав важкі поранення.

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району" - написав голова ОВА.

Прокудін нагадав, що евакуація з деокупованої території триває. За добу вдалося вивезти 118 українців.

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Нагадаємо, що зранку 26 квітня Генштаб ЗСУ уточнив, на яких напрямках фронту ворог намагався реалізувати наступальні дії за минулу добу. Зокрема, росіяни продовжують "триматися зубами" за Бахмут та Мар'їнку - там відбуваються запеклі сутички.

Загалом за добу на сході України наші захисники стримали 39 атак противника. Вдалося ліквідувати ще 640 ворогів.

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