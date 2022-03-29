Лінію розмежування зсунули на територію Херсонської області.

Українські сили оборони відкинули ворожі війська на 40-60 кілометрів від Кривого Рогу.

Про це заявив начальник Військової адміністрації Олександр Вілкул.

ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів в області, лінію розмежування зсунули на територію Херсонської області.

У результаті боїв українські військові захопили ворожу техніку, яка, наголосив Вілкул, тепер працюватиме на нашу оборону.

"У місті ситуація стабільна. Як бачите, місто живе і працює", - додав Вілкул. У багатьох районах відбувається зведення оборонних позицій.

Вілкул наголосив, що "наша стратегія – тримати ворога подалі".

Як йшлося в оперативному зведенні Генштабу, українські військові продовжують вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Також частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

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