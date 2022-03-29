Зокрема, Українські Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Українські Збройні сили стримують просування російських окупаційних сил і тримають оборону.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 24.00 у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, угруповання українських Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

"Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова", - наголошується у повідомленні.

Крім того, угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Також частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

"Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст", - йдеться у повідомленні.

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