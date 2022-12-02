Куп’янський та Чугуївський район Харківської області цієї ночі зазнали обстрілів російських загарбників.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Куп’янському районі окупанти продовжили нищити цивільну інфраструктуру.
"Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди", – сповістив він.
В Чугуївському районі атак ворога зазнав Вовчанськ.
"По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка", – проінформував Синєгубов.
Крім цього, голова ОВА уточнив інформацію про кількість постраждалих в Клугино-Башкирівці, де окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок.
"Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку", – зазначив він.
Ситуація на Харківщині
Як відомо, на початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники окупували значну частину Харківської області. У вересні область було майже повністю звільнено від окупантів.
Після відступу окупанти продовжують завдавати ударів по містах області, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.
Зокрема, 20 листопада атакували з С-300 селище Шевченкове. 21 листопада обстріляли з РСЗВ Вовчанськ, 26 листопада – з артилерії обстріляли Куп'янськ.