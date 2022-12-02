Ударів зазнали Куп’янський район, Вовчанськ, Клугино-Башкирівка.

Куп’янський та Чугуївський район Харківської області цієї ночі зазнали обстрілів російських загарбників.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Куп’янському районі окупанти продовжили нищити цивільну інфраструктуру.

"Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди", – сповістив він.

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В Чугуївському районі атак ворога зазнав Вовчанськ.

"По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка", – проінформував Синєгубов.

Крім цього, голова ОВА уточнив інформацію про кількість постраждалих в Клугино-Башкирівці, де окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок.

"Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку", – зазначив він.

Ситуація на Харківщині

Як відомо, на початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники окупували значну частину Харківської області. У вересні область було майже повністю звільнено від окупантів.

Після відступу окупанти продовжують завдавати ударів по містах області, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.

Зокрема, 20 листопада атакували з С-300 селище Шевченкове. 21 листопада обстріляли з РСЗВ Вовчанськ, 26 листопада – з артилерії обстріляли Куп'янськ.

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