Попередньо відомо про одну постраждалу.

Ввечері, 1 грудня 2022 року, російські окупанти обстріляли Клугіно-Башкирівку Харківської області. Російська ракета влучила в багатоповерхівку.

Як повідомив Суспільному речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, під обстріл потрапив пʼятиповерховий будинок. Попередньо відомо про одну поранену жінку. Вона сама звернулася по медичну допомогу.

Зазначається, що внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку. Рятувальники оглядають зруйновані квартири.

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Удари РФ по українських містах

1 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

У Сумській області під час російського обстрілу загинув 15-річний хлопець. Богдан Дордик навчався у школі №5 у Білопіллі. Хлопчик жив у багатодітній родині.

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