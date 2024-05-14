На Оріховському та Херсонському напрямках російські окупанти здійснили 16 марних штурмів позицій ЗСУ, але зазнали значних втрат у живій силі та техніки. Зокрема, вони втратили три спостережні комплекси "Муром" та потужний комплекс "Тор".
Як повідомили у Силах оборони півдня України, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 140 осіб. Також ворог втратив 41 одиницю озброєння та військової техніки, з них: реактивна система залпового вогню, 3 гармати, міномет, 17 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА, 2 станції радіоелектронної боротьби, 3 комплекси відеоспостереження "Муром-М" та комплекс зв’язку "Старлінк".
Також на брухт пущено одиницю інженерного обладнання, 6 аерофотостанцій, гідроскутер й 3 човни.
"Знищено місце зберігання боєприпасів, пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби, місце пуску БпЛА та 2 спостережні пункти", - розповіли у Силах оборони.
Окрім того, українські захисники влучили у російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" – всепогодний бойовий засіб, що має високу прохідність, підвищену вогневу міць, малий час реакції від моменту виявлення мети до пуску ракети тощо.
Йдеться, що протягом минулої доби в операційній зоні продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 12 таких атак у районі Старомайорського, що значно менше у порівнянні з 12 травня.
На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 4 штурми (12 травня у цьому районі їх не біло взагалі), але, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
Кораблів РФ у Чорному та Азовському морях наразі не спостерігається, ракетоносії перебувають у пунктах базування.
Водночас минулої доби ворог здійснив два удари з тактичної авіації, спрямувавши ракети по Миколаївщині та Одещині, під вечір вдарив балістичною ракетою по Херсону.
Також у напрямку південних регіонів окупанти ближче до ночі застосували дрони-камікадзе типу "Shahed -131/136" - силами ППО знищено 10 дронів, з них по 3 на Дніпропетровщині й Запоріжжі та по 2 на Херсонщині й Кіровоградщині.
Агресор постійно веде розвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 173 розвідувальних БпЛА, по мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей він застосував 202 FPV-дрони, 10 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 372 осколкові боєприпаси.
"Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 9 населених пунктах Херсонщини загинула цивільна особа, ще 2 поранено. Пошкоджено багатоповерхівку, близько двох десятків приватних будинків, господарські споруди, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та цивільні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. На Дніпропетровщині окупанти застосували FPV-дрони та обстріляли артилерією Нікопольщину, Мирівську та Червоногригорівську громади. Унаслідок пошкоджено понад півтора десятка приватних житлових будинків, господарські споруди, агрофірма, лінії електропередачі та газогін.
На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 7 населених пунктів - пошкоджені приватні житлові будинки.
Що таке "Тор-М2"
Бойова машина "Тор-М2" є всепогодним автономним мобільним засобом, що має високу прохідність, підвищену вогневу міць і ефективну перешкоду, малий час приведення в бойову готовність, малий час реакції від моменту виявлення мети до пуску ракети, високу ймовірність ураження цілей, що летять в зоні поразки в широкому інтервалі можливих швидкостей та висот польоту. Модернізований локатор здатний ефективно виявляти, у тому числі літальні апарати, створені із застосуванням засобів зниження помітності радіолокації. Головною відмінністю комплексу є можливість вести вогонь на ходу без зупинок — захист техніки на марші.
Війна в Україні - ситуація на півдні
12 травня на Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 22 штурми, з них 19 – в районі Старомайорського та три – в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини тоді ж ворог штурмових дій не вів. За той же час ЗСУ отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 94 особи. Також противник втратив понад 20 одиниць озброєння.