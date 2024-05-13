За добу ворог втратив на півдні понад 90 солдатів та військову техніку.

Найгарячішою точкою бойових дій на півдні України наразі є район населеного пункту Старомайорське. Зокрема, за даними Сил оборони півдня, російські військові посилили штурми на Оріховському напрямку, водночас на Херсонському минулої доби не відбулося жодної атаки.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 22 штурми, з них 19 – в районі Старомайорського та три – в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини минулої доби ворог штурмових дій не вів. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 94 особи", - йдеться у повідомленні.

Також ворог втратив 22 одиниці озброєння та військової техніки, з них: чотири гармати, 11 одиниць автобронетехніки, два розвідувальні БпЛА, станцію радіоелектронної боротьби, аерофотостанцію, три човни. Крім того, знищено польовий пункт боєпостачання, три місця пусків БпЛА, три вогневі позиції та чотири спостережні пункти.

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Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб, використали велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку – в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 207 розвідувальних БпЛА.

Зокрема, минулої доби ворог завдав ракетного удару балістичною ракетою в напрямку Херсонщини – унаслідок влучання пошкоджено лінії електропередачі. По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей окупанти застосували 227 FPV-дронів, дев’ять ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 276 осколкових боєприпасів. У результаті цього на Херсонщині (обласному центрі та ще дев’ятьох населених пунктах) пошкоджено приватні житлові будинки та вежу стільникового зв’язку.

На Миколаївщині ворожою артилерією обстріляно акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. На Дніпропетровщині ворог застосував FPV-дрони та обстріляв артилерією Нікопольщину, Мирівську та Марганецьку громади – пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та газогін. На Запоріжжі під ворожим вогнем перебували дев’ять населених пунктів – пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

Війна з Росією: ситуація на південному напрямку

11 травня на Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 17 штурмів, з них 13 – в районі Старомайорського, два – в районі Роботиного, по одному – поблизу Новоданилівки та Вербового. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив п’ять безуспішних штурмів. Протягом доби ЗСУ отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 140 осіб. Також ворог втратив 54 одиниці озброєння та військової техніки, з них: два танки, 13 гармат, два станкових автоматичних гранатомети "Полум’я", 25 одиниць автобронетехніки, 4 розвідувальні БпЛА, комплекс відеоспостереження "Муром-М".

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