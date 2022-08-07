Противник продовжує наступати на Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.

Ворог отримав відсіч українських воїнів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

"Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

"Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад", - повідомили у Генштабі.

Тим часом противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 6 серпня 2022 року російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках Спартак - Авдіївка, Веселе - Піски та ще цілого ряду населених пунктів, але українські воїни завдали їм значних втрат і відкинули назад.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Зберігалася загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

На харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Залучив ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля верхнього Салтова, Лебединого та Гусарівки.

Вас також можуть зацікавити новини: