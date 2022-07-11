Російські військові цілили саме по цивільним об’єктам.

Російські окупанти завдали ще одного ракетного удару по Одеській області.

Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він нагадав, що у першій половині дня було завдано ракетного удару по регіону, на щастя, люди не постраждали.

"Сьогодні ввечері було завдано ще одного ракетного удару", - наголосив Марченко, додавши, що і цього разу постраждалих немає.

Він висловив подяку підрозділам ДСНС, які дуже оперативно відреагували та швидко розпочали розбір завалів.

"Російські потвори цілили саме по цивільним об’єктам. Тому ще ніяких військових там не було і близько", - зазначив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, окупанти з акваторії Чорного моря з літаків випустили 7 ракет по Одещині. Внаслідок ракетного обстрілу значні руйнування зафіксували в курортному селищі та на складі Білгород-Дністровського порту.

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