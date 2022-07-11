У радіусі 1 км у будинках та господарських будівлях пошкоджені стіни, покрівля та вибиті вікна.

На Одещині внаслідок ракетного обстрілу значні руйнування фіксують в курортному селищі та на складі Білгород-Дністровського порту.

Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Військові країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре завдали ракетних ударів по мирному населенню Одещини. Зокрема, окупанти обстріляли курортне селище у Білгород-Дністровському районі.

"Через ракетні удари значні руйнування отримали житловий будинок та складське приміщення, що належить держпідприємству "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", - йдеться у повідомленні.

Також у радіусі 1 кілометра від місць вибуху у сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджені стіни, покрівля та вибиті вікна. Пошкодження отримали щонайменше 5 приватних будинків.

За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Встановлюються люди, яким завдано матеріальних збитків.

Правоохоронці допитують потерпілих, свідків та очевидців. На місця події виявлили уламки від механізму ракет, їх вилучено.

"Слід зазначити, що будь-які військові об'єкти на даній території відсутні", - наголошують у прокуратурі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, окупанти з акваторії Чорного моря з літаків випустили 7 ракет по Одещині. Одна з них потрапила до приватного будинку в одному з прибережних селищ, також було отримано інформацію про пошкодження портової інфраструктури.

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