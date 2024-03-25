Російські окупанти 25 березня завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

"Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Також він подякував бійцям сил протиповітряної оборони за бойову роботу.

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Удар РФ по Києву 25 березня - що відомо

Вранці сьогодні, 25 березня, у Києві, який нещодавно зазнав масованої ракетної атаки, знову пролунала серія вибухів. У Київській міський державній адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили протиповітяної оборони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є виклики екстрених служб у кількох районах столиці - Печерському, Соломʼянському та Дніпровському. Також у КМВА підтвердили, що у Печерському районі, попередньо, пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю.

Станом на 11:24 відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.

Крім того, голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко зазначив, що у Голосіївському районі міста в лісосмузі виявлено уламки ракети.

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