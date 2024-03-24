Над Києвом та в районі столиці уразили десяток російських ракет.

Сьогодні вранці, 24 березня, окупаційні війська РФ здійснили третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. Ця атака стала вже другою для Києва за цей час.

"Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку", - розповіли у КМВА.

Сили та засоби ППО над Києвом та в районі столиці уразили десяток російських ракет. Точну кількість озвучать Повітряні сили ЗСУ.

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За даними місцевої влади, у Києві обійшлось без постраждалих та руйнувань. Зафіксували падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.

Також впали уламки у Шевченківському районі на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку, але загоряння не сталось.

"Ворог продовжує масований ракетний терор України. Він не відмовляється від мети будь за що зруйнувати Київ. Тому вкотре звертаюся до киян – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дбайте про власний захист та захист своїх близьких. Користуйтеся укриттями. Подякуйте добрим словом і донатом воїнам ППО за відмінну роботу і збережені життя! Підтримуйте Сили Оборони! Тільки разом, згуртовано ми здобудемо мир в Україні після нашої перемоги", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Війна в Україні - ракетні атаки

Як повідомляв УНІАН, уранці 21 березня окупанти завдали масового ракетного удару по Києву. Протягом 44 днів обстрілів столиці не було. Для удару було задіяно 31 ракету: дві балістичні ракети - "Іскандер-М" та "Кинджал" та 29 ракет типу Х-101/Х-555.

Вже наступного ранку Росія запустила 151 повітряну ціль, щоб зруйнувати енергооб'єкти України. Одна влучила по Дніпровській ГЕС, там спалахнула пожежа. Відомо про загиблого і наслідки. За даними Міненерго, лише 3 області із 12, які постраждали від російської атаки, мають проблеми. Найскладніша ситуація в Харкові.

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, яких у повітрі 14 одиниць.

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