Протягом минулої доби противник здійснив шість штурмів.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області російські загарбники значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ.

За даними пресслужби Сил оборони півдня України, протягом минулої доби противник здійснив шість штурмів. Як стверджують у ЗСУ, всі ці атаки виявилися невдалими – зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції.

"Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці", - запевняють у Силах оборони.

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Зокрема, минулої доби українські військові отримали підтвердження, що на лівому березі стало менше на 16 окупантів, розвідувальний БпЛА "Орлан-10", 9 одиниць автобронетехніки та гармату. Також знищено ворожий спостережний пункт та станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

Водночас окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів.

"Протягом бойової доби (з 07:00 до 07:00) ворог застосовував два FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 12 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини. Дев’ять разів ворог гатив з артилерії по Херсону. Також в області обстріляні Антонівка, Дніпровське, Тягинка, Михайлівка й акваторія Очаківської громади на Миколаївщині", - розповіли у пресслужбі.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранено троє цивільних, пошкоджено понад півтора десятка приватних будинків, складську будівлю та лінію електропередачі.

За даними Сил оборони, у Чорному морі наразі перебуває чотири кораблі ворожого флоту, серед яких – надводний ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування несе один корабель окупантів.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

Учора, 16 січня, повідомлялося, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба. Водночас ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра, але напередодні він помітно зменшив активність та наважився лише на один невдалий штурм.

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