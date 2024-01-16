Водночас через під час артилерійських обстрілів окупантів поранено чотири цивільні особи, з них двоє дітей.

На лівобережжі Херсонщини підрозділам ЗСУ вдалося знищити важливу техніку російських окупантів, серед якої дві потужні системи залпового вогню "Ураган".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі Дніпра стало ліквідовано 22 окупанти. Українські захисники влучили у 7 гармат, в тому числі - самохідну артилерійську установку "Мста-С". Уражено міномет, два розвідувальні БпЛА "Зала" та "Мерлін", два човни й 13 одиниць автомобільної техніки.

"Знищено базову станцію ворожого стільникового зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові розповіли, що знищено три ворожі реактивні системи залпового вогню, серед яких – "Град", який може гатити на відстань понад 20 км, та дві установки "Ураган", у яких дальність стрільби – майже до 36 км. У Силах оборони оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення саме "Ураганів".

"Наші реактивні артилеристи влаштували вогняний ураган для ворожих "Ураганів", - наголошують захисники.

Як зазначається, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба. Водночас ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра, але за минулу добу він помітно зменшив активність та наважився лише на один штурм, який виявився невдалим.

"Протягом бойової доби ворог завдав два авіаційні удари, як вдень, так і вночі, із застосуванням 13 керованих авіабомб по Херсону, Бериславу, Зміївці, Червоному Маяку, Республіканцю та Новобериславу Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок", - розповіли військові.

Також не припиняється дроновий терор мирного населення правобережжя. Зокрема, окупанти застосували десять FPV-дронів та скинули з БпЛА інших модифікацій десять осколкових боєприпасів по Кізомису, Дніпровському, Миколаївці, Бериславу, Новобериславу та Михайлівці. Поранено цивільну особу.

Тричі ворог вдарив артилерією по Херсону, обстріляні Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Інгулець Херсонської області, Солончаки та Дніпровське Миколаївської області. Під час артилерійських обстрілів поранено чотири цивільні особи, з них двоє дітей. Пошкоджено гуманітарний штаб, пункт незламності, близько десятка багатоповерхівок, два десятки приватних будинків, два автомобілі та газогін.

Ситуація на півдні України - деталі

Ситуація на півдні залишається досить складною. Особливо це стосується села Кринки, де російська армія тисне вогнем. Там постійно проходять бойові дії, окупанти намагаються вибити підрозділи ЗСУ, які утримують позиції. Фактично у цьому населеному пункті не залишилось жодної вцілілої будівлі.

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