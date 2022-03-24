У військовій адміністрації стверджують, що супротивник таким чином лякає одеситів.

Сьогодні вранці, 24 березня, ворожі кораблі обстріляли Одесу. Окупанти відкрили вогонь по місту та намагаються залякати людей.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, вранці у бік Одеси ворожі кораблі зробили кілька пострілів. У місті була оголошена повітряна тривога.

"Вороги зранку намагалися нас трошки налякати - не вдалося. Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Російський корабель йде на...", - сказав Братчук.

Чи є пошкоджені об'єкти та куди могли влучити окупанти, поки невідомо. Інформація з'ясовується.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Він потрапив у поле зору спецслужби, коли придбав 1 кг вибухової речовини "гексоген".

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