Львівщину, за попередніми даними, атакували літаками з Саратова.

В результаті ворожого авіаудару під Львовом по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) загинули дев’ять героїв.

В результаті атаки постраждали 57 осіб, розповів під час прес-конференції очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередніми даними, Львівщину супротивник обстріляв з російської території.

"Сьогодні (13 березня - Ред.) Львівщина піддалася удару. Удар був здійснений ракетами, попередньо, літаками з Саратова - з Росії піднялися літаки, здійснили удар на бойовому своє курсі, не залітаючи на територію. Було випущено, за попередніми даними, понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість було збито. Під удар потрапив Яворівський полігон, на даний момент 57 людей травмовані…, перебувають і лікарнях, дев’ять героїв загинули… на даний момент здійснюється гасіння пожежі", - заявив він.