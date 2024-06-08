Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська.

Українським силам оборони вдалося відбити у російських окупантів частину Вовчанська в Харківській області, повідомляє Bild.

Видання нагадує, що в середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська і кілька центральних кварталів. Однак за останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру. Російські воєнкори повідомляють, що частина солдатів ЗС РФ у місті оточена і відрізана.

"Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити й атакувати втрачені райони авіацією, ракетами й артилерією", - повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

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Зазначається, що для того, щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber.

ЗС РФ атакували його дроном "Ланцет", проте немає жодних ознак, що переправа тепер несправна, зазначає Рьопке.

Ситуація в Харківській області - що відомо

Як розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко, на Харківщині з деяких позицій противник був відкинутий, а на інших ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас ворог активно окопується і підтягує резерви, щоб заповнити втрати.

Кожубенко зазначив, що "дуже вагомий плюс" українським силам на Харківщині дає дозвіл на використання західної зброї по військових об'єктах на території РФ.

При цьому, за його словами, відкинути ворога від Вовчанська цілком реально.

Голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич також заявляв, що зараз ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася. Чиновник розповів, що тривають бої на лінії зіткнення від Синьківки до Іванівки - Кислівки і далі на населений пункт Берестове.

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