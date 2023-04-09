Ворог встановив ЗРПК "Панцир-С1".

Російські окупанти намагаються посилювати оборону на території тимчасово захопленого Криму. Вони розташували засіб протиповітряної оборони біля мосту в Джанкої.

Відео з демонстрацією ППО опублікували в Telegram-каналі "Кримський вітер". Його надіслав підписник, який проїжджав повз місце розташування "Панцир-С1". Техніку поставили прямо поруч з дорогою без будь-якого маскування.

Довідка УНІАН: "Панцир-С1" — це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК). Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного ураження. Машина має залп з 12 ракет і працює на дистанції до 18 кілометрів. "Панцир-С1" в Росії розміщували на даху Міністерства оборони і біля резиденції Путіна.

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Недавній вибух у Джанкої

У другій половині березня в місті було знищено ракети "Калібр", які транспортувалися залізницею. Рашисти через це ввели НС, хоча про сам інцидент не згадували.

Т. в. о. начальника ГУ бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов заявив, що "бавовна" в Джанкої не вплине на постачання зброї Чорноморському флоту. Однак вибух ускладнить логістику в напрямку Мелітополя та Херсонської області.

В ОК "Південь" уточнили, що пошкоджена в результаті інциденту залізниця використовувалася для транспортування "Калібрів" до Криму. Через це виникли проблеми з доставкою ракет.

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