Російські окупанти намагаються посилювати оборону на території тимчасово захопленого Криму. Вони розташували засіб протиповітряної оборони біля мосту в Джанкої.
Відео з демонстрацією ППО опублікували в Telegram-каналі "Кримський вітер". Його надіслав підписник, який проїжджав повз місце розташування "Панцир-С1". Техніку поставили прямо поруч з дорогою без будь-якого маскування.
Довідка УНІАН: "Панцир-С1" — це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК). Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного ураження. Машина має залп з 12 ракет і працює на дистанції до 18 кілометрів. "Панцир-С1" в Росії розміщували на даху Міністерства оборони і біля резиденції Путіна.
Недавній вибух у Джанкої
- У другій половині березня в місті було знищено ракети "Калібр", які транспортувалися залізницею. Рашисти через це ввели НС, хоча про сам інцидент не згадували.
- Т. в. о. начальника ГУ бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов заявив, що "бавовна" в Джанкої не вплине на постачання зброї Чорноморському флоту. Однак вибух ускладнить логістику в напрямку Мелітополя та Херсонської області.
- В ОК "Південь" уточнили, що пошкоджена в результаті інциденту залізниця використовувалася для транспортування "Калібрів" до Криму. Через це виникли проблеми з доставкою ракет.