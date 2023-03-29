Загарбники активно залучають до цього цивільне населення.

Російські загарбникии продовжують будівництво фортифікаційних споруд та окопів в Армянському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00. "В Армянському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: кримський напрямок

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що під час вибухів у місті Джанкой на півночі Криму було знищено ворожі крилаті ракети "Калібр", що транспортувалися залізницею.

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25 березня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що захисники України продовжать завдавати ударів по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.

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