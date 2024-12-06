Пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач.

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по місту Вознесенськ на Миколаївщині, в результаті є руйнування, загинула людина, що перебувала у власному будинку.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, учора, 5 грудня, ворог завдав удару по Вознесенському району.

Зокрема, росіяни атакували місто Вознесенськ, попередньо, ракетами типу "X-59/X-69", які були збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач.

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За словами Кіма, наразі здійснюються роботи з відновлення електропостачання.

"Загинув 74-річний чоловік, який під час ворожої атаки знаходився у власному будинку", - наголосив посадовець.

Удар по Миколаєву 17 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада російська армія завдала удару по житловому сектору Миколаєва, у місті двоє загиблих та поранені, серед яких – діти. Загалом, постраждало щонайменше шість осіб, загиблі – жінки. За даними очільника Миколаївської ОВА Віталя Кіма, одна дитина була госпіталізована, другій надавалась психологічна допомога.

Місто було атаковано декількома хвилями дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136". Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Зокрема, зафіксовані руйнування та пожежі житлових будинків на двох локаціях - 150 кв. м та 20 кв. м.

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