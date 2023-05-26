Інколи з поля бою повертають не тіла загиблих воїнів, а тільки рештки.

Україна домовляється про унікальну археологічну ДНК-експертизу рештків тіл, аби встановити імена загиблих воїнів. Таку експертизу роблять лише 4 країни.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко на брифінгу повідомив, що Україна знаходиться у процесі підписання меморандумів з іншими країнами про проведення цієї складної археологічної ДНК-експертизи.

"Буває, що ми не можемо взяти ДНК-експертизу, бо іноді ми привозимо не тіла, а тільки рештки. І тут потрібна інша ДНК-експертиза, яка в світі проводиться лише в 4-х країнах. Ми зараз підписує меморандум з цими країнами, щоб вони могли нам в цьому питанні допомогти. Це так звана археологічна ДНК-експертиза. Ми над цим працюємо", – сказав він.

Відео дня

Також активізували роботу зі створення баз ДНК українських захисників. З її допомогою в разі загибелі бійця його можна буде швидше ідентифікувати, зокрема, не залучаючи до цього рідних. Закон про отримання зразків ДНК за згодою особи, яка вступає на військову службу був прийнятий наприкінці 2022 року.

"Наразі МВС вже готове через деякий час брати експертизи у своїх співробітників - Нацгвардії, Прикордонної служби. У них є тести експертиз, спеціалісти і є місце для зберігання... Думаю дуже швидко цей закон запрацює в Україні", - сказав уповноважений..

Він також анонсував, що наступного тижня Україна проведе чергову операцію з повернення тіл своїх захисників.

Повернення тіл захисників України - що треба знати

З початку повномасштабного вторгнення Росії і до початку березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Після цього відбулось ще кілька операції з повернення тіл наших захисників. Зокрема 24 березня Україна повернула з окупованих територій тіла ще 83 загиблих захисників, 14 квітня повідомили про повернення тіл ще 82 полеглих українських військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: