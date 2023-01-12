Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці.

Наразі триває ДНК-експертиза тіл загиблих під час теракту в Оленівці українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У відомстві нагадали, що після складних переговорів вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки.

"Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою представник Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу.

"Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - зазначив він.

Учасники засідання Координаційного штабу домовились знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Трагедія в Оленівці

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені із заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

3 серпня агентство Reuters повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про запуск місії зі встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Однак вже 5 січня стало відомо, що Гутерріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці. За його словами, причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу.

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