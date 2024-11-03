За його словами, нові подібні альянси мають виникати навколо України.

Україна навряд чи стане членом НАТО, тому потрібно створювати нові організації та альянси, які гарантуватимуть реальну безпеку, а не просто занепокоєння.

Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський в ефірі НовиниLIVE.

"Я був би дуже радий, якби такі альянси і союзи з'являлися. Було б дуже здорово, якби вони з'являлися навколо України як країни, в якій, незважаючи ні на що, збереглися демократичні принципи. Багато свобод урізано під час війни, але ми залишаємося тією країною, заради якої варто воювати. Ми отримали величезний бойовий та управлінський досвід. Якщо такі альянси виникатимуть, то буде дуже погано, якщо вони виникатимуть не навколо України... Ми повинні усвідомлювати, що ніяке НАТО нам не світить абсолютно, все це певний самообман", - сказав він.

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Тому, на думку "Діда", має створюватися нова структура, яка гарантуватиме реальну безпеку, а не просто занепокоєння.

Крім того, говорячи про гарантії безпеки для України з боку країн-партнерів, він зауважив: "Гарантія може бути тільки одна - якщо, не дай Боже, це повторюється, то війська цих країн мають увійти в Україну і допомогти нам захистити нашу країну від можливого чергового нападу з боку Росії. Але вони ж на це навряд чи підуть, тому що тоді це означатиме війну країн НАТО з Росією, від чого вони постійно уникають і зараз. Тому я не розумію, що означає гарантії безпеки".

Вступ України до НАТО

Помічник держсекретаря США з питань Європи у 2000-2004 роках Стів Пайфер заявив, що Україна могла вступити до Північноатлантичного альянсу ще 2006 року, однак цьому завадив один нюанс.

За його словами, тодішній президент України Віктор Ющенко наполягав на отриманні плану дій щодо членства в НАТО. Позитивним було й те, що до 2008 року Росія не так голосно протестувала проти цього, однак на заваді став тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович.

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